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    Чалов: Самая лучшая игра на этом отрезке, все как во сне

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после разгромной победы над «Реалом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    «Не мог себе такого представить три года назад. Две победы над "Реалом" — это что-то невероятное.

    Очень обидно, что не вышли в Лигу Европы. Хотели весной поиграть в еврокубках, но, наверное, уже в следующем году.

    Идеальная игра ЦСКА? Наверное, да. Самая лучшая игра на этом отрезке. Ощущения разгрома не было. Все как во сне.

    Когда забиваешь один, думаешь, что нельзя расслабляться, ведь это "Реал". Он может наказать в любой момент. Но нам сегодня и повезло.

    Превзошли достижение "Спартака"? Это очень приятно. Опыт? Молодые ребята первый раз играли в Лиге чемпионов и достойно выступили. Это большое достжение.

    Мой гол? Всегда приятно забивать, особенно таким клубам. Главное, что мы победили. Сейчас спокойно отдыхаем — надо весной выходить в Лигу чемпионов», — сказал Чалов в эфире канала «Матч Премьер». 0

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