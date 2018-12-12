«Янг Бойз» — «Ювентус»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Для форварда туринцев Криштиану Роналду эта игра станет 158-й в главном еврокубковом турнире. Больше него в Лиге чемпионов сыграл только Икер Касильяс (173).

«Янг Бойз»: Вельфльи — Мбабу, Камара, Бенито, У. Гарсия — Соу, Лаупер, Эбишер — Нгамалеу, Оаро, Фасснахт.

«Ювентус»: Щенсны — Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Куадрадо — Дуглас Коста, Бентакур, Пьянич, Бернардески — Манджукич, Криштиану Роналду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ювентус» уже в плей-офф, но еще может лишиться первого места. «Янг Бойз» в группе H финиширует четвертым. Во втором туре «Юве» разгромил «Янг Бойз» с результатом 3:0.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.42, на успех «Янг Бойз» — 9.25, на ничью — 5.05. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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