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    «Виктория» и «Рома» не смогли забить в первом тайме

    «Виктория» — «Рома»: счет 0:0 после первого тайма

    Лига чемпионов Рома Календарь Лиги чемпионов
    Чешская «Виктория» играет вничью дома с итальянской «Ромой» (0:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Рома» чаще владеет мячом
    «Рома» чаще владеет мячом
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    Команды проводят поединок осторожно. Римляне стараются контролировать мяч, тогда как чехи ждут шанса на контратаках.

    Первый опасный момент создали чехи на 27-й минуте, когда Коваржик с 10 метров отправил мяч выше ворот. На 41-й минуте тот же Коваржик простреливал вдоль ворот, но партнер не сумел перевести мяч в пустые ворота.

    Матч в группе G имеет турнирное значение только для «Виктории», которая борется за выход в Лигу Европы. Римляне уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В параллельном поединке ЦСКА на выезде обыгрывает мадридский «Реал» - 2:0. 0

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