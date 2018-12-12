«Виктория» — «Рома»: счет 0:0 после первого тайма

«Рома» чаще владеет мячом
Football Italia
Команды проводят поединок осторожно. Римляне стараются контролировать мяч, тогда как чехи ждут шанса на контратаках.
Первый опасный момент создали чехи на 27-й минуте, когда Коваржик с 10 метров отправил мяч выше ворот. На 41-й минуте тот же Коваржик простреливал вдоль ворот, но партнер не сумел перевести мяч в пустые ворота.
Матч в группе G имеет турнирное значение только для «Виктории», которая борется за выход в Лигу Европы. Римляне уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
Следить за ходом матча можно тут.
В параллельном поединке ЦСКА на выезде обыгрывает мадридский «Реал» - 2:0. 0