Тренер «Славии»: О ничье в матче с «Зенитом» думать нельзя

Главный тренер «Славии»поделился ожиданиями от матча св заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Здоровы все, включая Сикору, за исключением давно болеющих. По реализации есть проблемы, в чешской лиге у нас сотня вариантов в атаке, все зависит от нюансов.

В Европе моментов меньше, но ими надо лучше распоряжаться. Так что да, проблема есть.

О ничьей думать нельзя, можно начать проигрывать и нервничать. Нужно включить давление и забить первыми.

Но даже если мы не забьем первыми, команда не поплывет и сможет достичь нужного результата — в этом я уверен», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Матч «Славия» — «Зенит» состоится завтра, 13 декабря, в Праге. Начало встречи в 23:00 мск. 0