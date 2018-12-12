Стерлинг признан лучшим игроком АПЛ в ноябре

Лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам ноября признан полузащитник, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Стерлинг отличился тремя голами и тремя ассистами в трех ноябрьских матчах, которые стали победными для «горожан».

В борьбе за эту награду 24-летний хавбек обошел таких футболистов, как Лерой Сане, Давид Сильва, Фелипе Андерсон, Люка Динь, Энрю Робертсон и Мусса Сиссоко.

Всего в текущем розыгрыше АПЛ Стерлинг провел 13 поединков в составе «МанСити», отличившись восемью голами и шестью результативными передачами.

Ранее англичанин получал эту награду в августе 2016 года. 0