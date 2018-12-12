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    Семак: Футболисты всегда хотят побеждать и на тренировках, и в матчах

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Славией» в Лиге Европы.

    Сергей Семак
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    «Последняя игра отняла много сил. Усугубилась травма у Паредеса, травмирован Дзюба. Ерохин получил травму. Из тех, кто еще не прилетел, — Иванович. Все остальные готовятся к игре.

    Количество травмированных большое. Кто-то из тех, кто мало играл, тоже выйдет в старте. Есть еще время, посмотрим. Но состав будет существенно отличаться от последней игры.

    Футболисты всегда хотят побеждать и на тренировках, и в матчах. Как сложится игра никто не скажет. Что касается турнирной ситуации, то ничего не изменится, — это правда.

    Но ребята хотят играть, они голодны до побед. Посмотрим, как сложится игра, и завтра увидим, правы ли ваши чешские коллеги.

    Конечно, то, что у "Зенита" выездные матчи начинаются слишком поздно по российскому времени, сказывается. Есть зоны комфорта, когда футболисты привыкают играть в одно и то же время.

    Физиология не может полностью перестроиться за один день. Что делать, такое время назначается. Мы не можем сдвинуть время начала матча.

    Есть неудобство, оно достаточно серьезное, но сделать с этим ничего нельзя», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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