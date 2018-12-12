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    ЦСКА обыгрывает «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»

    «Реал» — ЦСКА: счет 0:2 после первого тайма

    Лига чемпионов ЦСКА Футбол России Реал Мадрид Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Московский ЦСКА обыгрывает мадридский «Реал» (2:0) после первого тайма гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Обляков разогнал атаку «армейцев», Магнуссон дошёл до штрафной, собрал на себя двух соперников и отдал пас Федору Чалову, тот качнул Хавьера и пробил на исполнение в дальний угол — Куртуа не дотянулся.

    А на 42-й минуте армейцы удвоили свое преимущество. Чалов в штрафной «Реала» сделал передачу пяткой на ход Фернандесу, тот выиграл забег и пробил в Куртуа. Георгий Щенников успел на отскок и после добивания вколотил мяч в ворота «Реала».

    В параллельном матче чешская «Виктория Пльзень» играет вничью с римской «Ромой» — 0:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После пяти туров мадридская команда набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе В.

    «Рома» (9) досрочно вышла в плей-офф со второго места. «Виктория Пльзень» и ЦСКА (по 4 очка) располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно и поборются за путёвку в 1/16 финала Лиги Европы. 0

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