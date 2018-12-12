СМИ: «Зенит» требует 35 миллионов евро за Паредеса у «Милана»

Итальянскийпродолжает проявлять интерес к полузащитнику «Зенита»

По информации calciomercato, петербургский клуб требует 35 миллионов евро за 24-летнего аргентинца, которого миланцы рассматривают в качестве альтернативы хавбеку «Челси» Сеску Фабрегасу.

Аргентинец также заинтересован в возвращении в Италию, где он выступал за такие команды, как «Кьево», «Эмполи» и «Рома».

Паредес перешел в «Зенит» летом 2017 года за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. 0