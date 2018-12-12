«Монако» — «Боруссия» Д: счет матча 0:2, обзор голов

уступилдома в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:2.

Дортмундцы забили в каждом из таймов twitter.com/bvb 100% Высокие коэффициенты Играть!

Немцы с первых минут завладели преимуществом, что привело к забитому мячу на 15-й минуте. Пулишич сделал передачу на Филиппа к правому краю штрафной, тот низом прострелил на дальнюю штангу, куда набежал Рафаэл Геррейру и закатил мяч уже в пустые ворота.

Несколько раз французы выводили на ударную позицию Радамеля Фалькао, но опытному форварду не хватало точности, а в большинстве случаев его надежно опекали защитники.

Немцы поставили точку после перерыва, когда Пако Алькасер красиво скинул мяч Рафаэлу Геррейру, который оформил дубль.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин участия во встрече не принимал из-за проблем со здоровьем.

Дортмундцы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф, а команда Тьерри Анри финишировала последней.