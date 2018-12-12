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    «Монако» без Головина уступил дортмундской «Боруссии»

    «Монако» — «Боруссия» Д: счет матча 0:2, обзор голов

    Лига чемпионов Боруссия Д Монако Календарь Лиги чемпионов
    «Монако» уступил дортмундской «Боруссии» дома в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:2.

    Дортмундцы забили в каждом из таймов
    Дортмундцы забили в каждом из таймов
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    Немцы с первых минут завладели преимуществом, что привело к забитому мячу на 15-й минуте. Пулишич сделал передачу на Филиппа к правому краю штрафной, тот низом прострелил на дальнюю штангу, куда набежал Рафаэл Геррейру и закатил мяч уже в пустые ворота.

    Несколько раз французы выводили на ударную позицию Радамеля Фалькао, но опытному форварду не хватало точности, а в большинстве случаев его надежно опекали защитники.

    Немцы поставили точку после перерыва, когда Пако Алькасер красиво скинул мяч Рафаэлу Геррейру, который оформил дубль.

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин участия во встрече не принимал из-за проблем со здоровьем.

    Дортмундцы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф, а команда Тьерри Анри финишировала последней.

    Лига чемпионов. Группа А
    «Монако» — «Боруссия Д» — 0:2 (0:1)
    Голы: Рафаэл Геррейру, 15 (0:1). Рафаэл Геррейру, 88 (0:2)«Монако»: Бенальо, Раджи, Глик, Хенрикс, Б.Бадиашиле, Бьянкон (Серрано, 78), Тилеманс, Аит Беннассер, Диоп, Массенго (Тюрам-Юльен, 69), Фалькао (Силла, 64)«Боруссия» Д: Хитц, Емер Топрак, Шмельцер, Рафаэл Геррейру (Серхио Гомес, 90+2), Диалло, Хакими, Гетце, Дахуд (Вольф, 76), Вайгль, Пулишич, Филипп (Пако Алькасер, 79)Предупреждения: Фалькао, 21. Раджи, 27. Тилеманс, 32. Дахуд, 49. Вайгль, 68. Диоп, 79
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