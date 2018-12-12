«Зенит» объяснил свои права на переименование стадиона

«В концессионном соглашении четко прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона, иными словами — это рекламные права "Зенита", и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга.
Это условие, в числе прочих, утверждено постановлением правительства Санкт-Петербурга. Соответственно, в рамках отдельного рекламного контракта ПАО "Газпром" купил право на название стадиона "Газпром Арена" на пять лет.
Стоит напомнить, что после того, как стадион был передан в управление ФК "Зенит", клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которое ежегодно составляет около 2 млрд руб. Но уже на момент принятия арены в управление клубом ФК "Зенит" инвестировал порядка 1,5 млрд рублей в инфраструктуру стадиона. А в ближайшие пять лет инвестиционные планы клуба по развитию "Газпром Арены" оцениваются в несколько миллиардов рублей», — приводит слова Макаренко «Чемпионат».
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил мнение, что стадиону следовало или оставить название, или назвать арену именем «Зенита». 0