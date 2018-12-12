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    «Зенит» объяснил свои права на переименование стадиона

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    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко заявил, что имел права на переименование стадиона, который теперь носит название «Газпром Арена».

    Антон Макаренко
    Антон Макаренко
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    «В концессионном соглашении четко прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона, иными словами — это рекламные права "Зенита", и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга.

    Это условие, в числе прочих, утверждено постановлением правительства Санкт-Петербурга. Соответственно, в рамках отдельного рекламного контракта ПАО "Газпром" купил право на название стадиона "Газпром Арена" на пять лет.

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    • Стоит напомнить, что после того, как стадион был передан в управление ФК "Зенит", клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которое ежегодно составляет около 2 млрд руб. Но уже на момент принятия арены в управление клубом ФК "Зенит" инвестировал порядка 1,5 млрд рублей в инфраструктуру стадиона. А в ближайшие пять лет инвестиционные планы клуба по развитию "Газпром Арены" оцениваются в несколько миллиардов рублей», — приводит слова Макаренко «Чемпионат».

    Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил мнение, что стадиону следовало или оставить название, или назвать арену именем «Зенита». 0

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