«Ливерпуль» — «Наполи»: счет матча 1:0, обзор голов

победил(1:0) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Мохамед Салах выиграл борьбу у Мариу Руй на правом краю чужой штрафной, ушел на скорости от Кулабали и ударом с близкой дистанции отправил мяч мимо Оспины в ближний угол ворот.

Лига чемпионов. Группа C «Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 1:0 (1:0) Гол: Салах, 34«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд (Ловрен, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Милнер (Фабинью, 85), Салах, Роберту Фирмину (Кейта, 79), Мане«Наполи»: Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй (Гулям, 70), Аллан, Хамшик, Руис (Зелиньски, 62), Кальехон, Мертенс (Милик, 67), ИнсиньеПредупреждения: Вайналдум, 15. Кулибали, 40. Салах, 83. Робертсон, 90+1. Мане, 90+3

В другом матче группы С сербская «Црвена Звезда» на своем поле уступила ПСЖ — 1:4.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе С. «Наполи» с 9 очками остался на 3-м месте и весной будет выступать в Лиге Европы. 0