«Црвена Звезда» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 1:4, обзор голов

обыграл сербскую(4:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Мбаппе прошёл вдоль лицевой линии и выполнил прострел к дальней штанге, где был и Кавани, и Неймар. Эдинсон находился ближе к мячу и спокойно переправил его в сетку.

А на 40-й минуте Неймару великолепный сольный проход от центра поля удался. Он убежал вперёд по левому флангу, ворвался в штрафную, ушёл от прихватывавшего его за футболку Стойковича и из центра штрафной пробил в левый угол, поймав Боряна на противоходе.

На 56-й минуте хозяева отквитали один мяч. Не лучшим образом выбил мяч головой от ворот Маркиньос после навеса с фланга, точно на ногу Гобеличу. Марко не дал мячу опуститься на газон даже и резко пробил в ближний угол. Буффон не ожидал удара в этот момент, и только задел мяч, не помешав ему юркнуть в сетку.

А на 74-й минуте парижане восстановили отрыв. Ди Мария здорово закрутил мяч с левого фланга, Маркиньос выпрыгнул выше всех у линии штрафной и головой пробил по красивой траектории в дальний угол ворот.

Окончательный счет был установлен в компенсированное время. Мбаппе получил мяч в штрафной после отличной проникающей передачи и сильно пробил низом в дальний угол мимо Боряна.

Лига чемпионов. Группа C «Црвена Звезда» (Сербия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4 (0:2) Голы: Кавани, 9 (0:1). Неймар, 40 (0:2). Гобелич, 56 (1:2). Маркиньюс, 74 (1:3). Мбаппе, 90+2 (1:4)«Црвена Звезда»: Борьян, Родич, Стойкович, Дегенек, Гобелич, Симич (Эбесилио, 72), Чаушич, Йованчич, Марин (Йовелич, 87), Бен Набуан, Павков (Боаки, 72)«ПСЖ»: Буффон, Тиагу Силва, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Верратти (Рабьо, 84), Кавани, Ди Мария (Дракслер, 88), Неймар, МбаппеПредупреждения: Борьян, 10. Павков, 28. Керер, 29. Бернат, 62. Стойкович, 78. Гобелич, 87

В другом матче группы С «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 1:0.

ПСЖ набрал 11 очков вышел в 1/8 финала с первого места в группе С. «Црвена Звезда» с 4 очками заняла последнее место и завершила выступление в еврокубках. 0