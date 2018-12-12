«Црвена Звезда» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 1:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Мбаппе прошёл вдоль лицевой линии и выполнил прострел к дальней штанге, где был и Кавани, и Неймар. Эдинсон находился ближе к мячу и спокойно переправил его в сетку.
А на 40-й минуте Неймару великолепный сольный проход от центра поля удался. Он убежал вперёд по левому флангу, ворвался в штрафную, ушёл от прихватывавшего его за футболку Стойковича и из центра штрафной пробил в левый угол, поймав Боряна на противоходе.
На 56-й минуте хозяева отквитали один мяч. Не лучшим образом выбил мяч головой от ворот Маркиньос после навеса с фланга, точно на ногу Гобеличу. Марко не дал мячу опуститься на газон даже и резко пробил в ближний угол. Буффон не ожидал удара в этот момент, и только задел мяч, не помешав ему юркнуть в сетку.
А на 74-й минуте парижане восстановили отрыв. Ди Мария здорово закрутил мяч с левого фланга, Маркиньос выпрыгнул выше всех у линии штрафной и головой пробил по красивой траектории в дальний угол ворот.
Окончательный счет был установлен в компенсированное время. Мбаппе получил мяч в штрафной после отличной проникающей передачи и сильно пробил низом в дальний угол мимо Боряна.
В другом матче группы С «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 1:0.
ПСЖ набрал 11 очков вышел в 1/8 финала с первого места в группе С. «Црвена Звезда» с 4 очками заняла последнее место и завершила выступление в еврокубках. 0