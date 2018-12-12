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    «Барса» и «Тоттенхэм» поделили очки и вышли в плей-офф ЛЧ

    «Барселона» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Барселона» сыграла вничью с лондонским «Тоттенхэмом» (1:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Каталонцы открыли счет уже на 7-й минуте. Хозяева отбились после штрафного и выскочили два в два. Усман Дембеле убежал от Уолкер-Питерса, вошёл в штрафную, на паузе убрал Вермалена и пробил мимо Льориса.

    «Шпоры» отыгрались на 85-й минуте. Кейн получил передачу на ход и с левого края прострелил в центр, а Лукас Моура из вратарской расстрелял ворота Силлессена.

    Лига чемпионов. Группа B
    «Барселона» (Испания) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 1:1 (1:0)
    Голы: Дембеле, 7 (1:0). Лукас Моура, 85 (1:1)«Барселона»: Силлессен, Семеду, Лангле, Фермален, Миранда, Артур, Аленья, Ракитич (Бускетс, 46), Дембеле (Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутинью«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Ллорис, Уокер-Питерс (Ламела, 61), Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен, Уинкс (Льоренте, 83), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 71), КейнПредупреждения: Уокер-Питерс, 15. Семеду, 68

    В другом матче группы В миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с ПСВ — 1:1.

    «Барселона» с 14 очками вышла в 1/8 финала с первого места. «Тоттенхэм» с 8 очками вышел в плей-офф со второго места. 0

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