ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Алавес»Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску»
  • 08:55
    • «Оклахома» дома обыграла «Юту», «Клипперс» в овертайме дожали «Финикс»
  • 22:45
    • Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату» в Грозном
  • 22:19
    • Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
  • 22:08
    • «Динамо» потерпело поражение от СКА
  • 19:27
    • «Автомобилист» обыграл «Спартак» в Екатеринбурге
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Матч с «Наполи» для «Ливерпуля» — как финал

    Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Наполи Календарь Лиги чемпионов
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Никому не нравится быть в ситуации, в которой мы будем завтра. Но мы с нетерпением ждем этого матча. Мы хотим показать всему миру, что наше место в Лиге чемпионов. Мы уверены в себе.

    Это будет очень сложная игра, но мы должны верить в себя и в то, что можем сделать это. Я точно верю. Мы должны продемонстрировать эту веру. Этот матч для нас — как финал. Нам нужно выиграть и постараться не пропустить. Иначе нам придется побеждать с большой разницей», — цитирует голландского защитника пресс-служба «мерсисайдцев».

    Напомним, встреча состоится на «Энфилде» 11 декабря.

    После пяти матчей оба клуба сохранили шансы на выход из группы: неаполитанцы набрали девять очков и лидируют в группе С, «Ливерпуль» идет третьим с шестью очками. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растут
  • 05/12/2018 в 00:44
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Локомотив»
  • 2.15
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Салават Юлаев» может победить «Йокерит» на выезде
  • «Йокерит» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Шальке» оставит «Локомотив» без евровесны
  • «Шальке» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Галатасарай» попытается набрать очки, чтобы сохранить за собой место в Лиге Европы
  • «Галатасарай» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Крылья Советов» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Зенит» проиграл «Рубину», «Локо» победил «Оренбург», разгромы от «Спартака» и «Динамо»Обзор матчей 17-го тура чемпионата России Вчера в 23:560
  • 08:33
    • Деле Алли: «Тоттенхэм» едет в Барселону с настроем и верой в победу
  • 08:15
    • Ван Дейк: Матч с «Наполи» для «Ливерпуля» — как финал
  • 07:59
    • Рыбус: Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками
    «Зенит» Футбол «Зенит» показал худшую версию себяРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» от «Рубина» Вчера в 00:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 01:53
    • Мбаппе: Мы с Неймаром понимаем друг друга все лучше и лучше
  • 01:46
    • Тухель: Если все будет хорошо, Неймар должен сыграть с «Црвеной Звездой»
  • 01:31
    • Вальверде: В матче с «Тоттенхэмом» будут изменения в составе
    «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача ЯковлеваПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря Вчера в 08:460
  • 16:36
    • Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста
  • 01:12
    • Гол Адуриса принес «Атлетику» победу над «Жироной»
  • 00:55
    • «Эвертон» спасся от поражения в матче с «Уотфордом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие