Ван Дейк: Матч с «Наполи» для «Ливерпуля» — как финал

Защитникподелился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с

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«Никому не нравится быть в ситуации, в которой мы будем завтра. Но мы с нетерпением ждем этого матча. Мы хотим показать всему миру, что наше место в Лиге чемпионов. Мы уверены в себе.

Это будет очень сложная игра, но мы должны верить в себя и в то, что можем сделать это. Я точно верю. Мы должны продемонстрировать эту веру. Этот матч для нас — как финал. Нам нужно выиграть и постараться не пропустить. Иначе нам придется побеждать с большой разницей», — цитирует голландского защитника пресс-служба «мерсисайдцев».

Напомним, встреча состоится на «Энфилде» 11 декабря.

После пяти матчей оба клуба сохранили шансы на выход из группы: неаполитанцы набрали девять очков и лидируют в группе С, «Ливерпуль» идет третьим с шестью очками. 0