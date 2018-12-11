продолжает испытывать проблемой с вводом в эксплуатацию своего нового стадиона, сообщает The Times.

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» вновь перенесено tottenhamhotspur.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Изначально открытие стадиона планировалось провести до начала нынешнего сезона, однако затем оно было перенесено на середину зимы. Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января.

Но к этому сроку «шпоры» не успеют осуществить все необходимые тестовые мероприятия, а потому открытие перенеслось на 2 февраля 2019 года.

Ожидается, что первым поединком, который будет сыгран на новой арене, станет матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». 0