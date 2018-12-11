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    Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» вновь перенесено

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» продолжает испытывать проблемой с вводом в эксплуатацию своего нового стадиона, сообщает The Times.

    Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» вновь перенесено
    Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» вновь перенесено
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    Изначально открытие стадиона планировалось провести до начала нынешнего сезона, однако затем оно было перенесено на середину зимы. Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января.

    Но к этому сроку «шпоры» не успеют осуществить все необходимые тестовые мероприятия, а потому открытие перенеслось на 2 февраля 2019 года.

    Ожидается, что первым поединком, который будет сыгран на новой арене, станет матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». 0

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