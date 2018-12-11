Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» вновь перенесено
tottenhamhotspur.com
Изначально открытие стадиона планировалось провести до начала нынешнего сезона, однако затем оно было перенесено на середину зимы. Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января.
Но к этому сроку «шпоры» не успеют осуществить все необходимые тестовые мероприятия, а потому открытие перенеслось на 2 февраля 2019 года.
Ожидается, что первым поединком, который будет сыгран на новой арене, станет матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». 0