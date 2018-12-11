Защитник «Ростова» извинился перед болбоем, которого толкнул во время матча

Защитникизвинился перед болбоем, которого толкнул во время матча 17-го тура РПЛ с(0:1).

Об этом сообщает официальный сайт «Ростова».

После игры Рагнар встретился с воспитанником «Крыльев Советов», принес ему свои извинения и подарил футболку.

Затем мальчик поблагодарил футболиста в Instagram, на что Сигурдссон ответил:

«Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был зол на рефери. Ты хороший парень и мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, что сообщил мне о том, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем!» — написал исландец.

Напомним, во втором тайме Сигурдссон ударил болбоя мячом, а затем оттолкнул его, за что получил красную карточку. 0