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    Защитник «Ростова» извинился перед болбоем, которого толкнул во время матча

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    Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем, которого толкнул во время матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

    Рагнар Сигурдссон
    Рагнар Сигурдссон
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    Об этом сообщает официальный сайт «Ростова».

    После игры Рагнар встретился с воспитанником «Крыльев Советов», принес ему свои извинения и подарил футболку.

    Затем мальчик поблагодарил футболиста в Instagram, на что Сигурдссон ответил:

    «Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был зол на рефери. Ты хороший парень и мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, что сообщил мне о том, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем!» — написал исландец.

    Напомним, во втором тайме Сигурдссон ударил болбоя мячом, а затем оттолкнул его, за что получил красную карточку. 0

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