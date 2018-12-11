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    Луис Адриано: Информация о моем уходе из «Спартака» — это лишь слухи

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    Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано опроверг информацию о том, что может уйти из московского клуба в состав «Интернасьоналя».

    Луис Адриано
    Луис Адриано
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    «Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака". У меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более чем слухи. Я продолжу играть за "Спартак", защищая цвета нашего клуба», — сказал Адриано в комментарии пресс-службе «красно-белых».

    Напомним, контракт бразильца со «Спартаком» действует до 30 июня 2020 года.

    В текущем сезоне 31-летний Луис Адриано провел в составе «красно-белых» 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. 0

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