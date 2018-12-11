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    «Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

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    «Локомотив» разгромил «Шальке» в шестом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА и вышел в плей-офф турнира.

    Игроки «Локомотива»
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    Встреча прошла в Бохуме и завершилась победой «железнодорожников» со счетом 4:1.

    Победу «Локомотиву» принесли точные удары Алексея Миронова, Николая Пояркова, Владислава Карапузова и Тимура Сулейманова. У хозяев отличился Мунир Меркан.

    Благодаря победе «Локомотив» набрал 10 очков, занял второе место в своей группе и вышел в 1/16 финала турнира. В борьбе за плей-офф «железнодорожники» опередили «Галатасарай» за счет лучшей общей разницы мячей.

    В 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, кроме команд, которые заняли в своих группах вторые места, также сыграют восемь победителей из Пути чемпионов. 0

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