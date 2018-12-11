Кучаев: Играть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» — это подарок судьбы

Полузащитник ПФК ЦСКАвысказал мнение о предстоящем гостевом матче с

«Те, кто на 100 процентов не готов, не попадают в заявку и не играют. Думаю, что я готов и могу играть.

Конечно, играть с "Реалом", да еще на таком стадионе — это подарок судьбы. Понимаем, что соперник серьезный, и постараемся хорошо сыграть, попробуем набрать очки.

Думаю, что и тот "Реал", и этот похожи. Тот матч мы выиграли не без доли везения.

Соперник выйдет предельно настроенным, несмотря на то, что они уже вышли в следующую стадию. Это очень сильная команда», — приводит слова Кучаева клубная пресс-служба. 0