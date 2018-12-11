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    Мане готов сыграть с «Наполи», заявил Клопп

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    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане сможет принять участие в важнейшем матче Лиги чемпионов.

    Садио Мане
    Садио Мане
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    По словам наставника «красных» Юргена Клоппа, Мане сможет выйти на поле в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

    «Садио сможет сыграть через боль. В матче с "Борнмутом" он продемонстрировал это. Очень хорошо, что мы сможем на него рассчитывать.

    У нас впереди еще две тренировки, что очень важно. Мы сможем проанализировать физическое состояние игроков. В моей команде нет никаких серьезных проблем с составом после прошедшего поединка, что также хорошо», — приводит слова Клоппа Tribal Football.

    Напомним, сенегальский нападающий все еще продолжает восстанавливаться от травмы, однако в матче против «Борнмута» (4:0) в прошедшем туре чемпионата Англии он появился на поле.

    Поединок «Ливерпуль» — «Наполи» состоится 11 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени. 0

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