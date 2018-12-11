Клопп: Хорошо, что последний матч мы проводим дома

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал, чего ждет от матча св групповом этапе Лиги чемпионов.

«После матча с "Наполи" мы знали, что сделали недостаточно. "Црвена Звезда" была не лучше, а в Париже все было нормально как для выездного матча.

Такое случается — мы показали качественную игру, но уступили. Но дома мы пока выступаем хорошо. А завтра мы должны быть еще лучше.

Нужно создать особую атмосферу благодаря нашей игре. Мы должны это использовать. Я с нетерпением этого жду.

Мы всегда стараемся защищаться как можно лучше, но нельзя игнорировать силу соперника. Все дело в качестве оппонентов... Мы внесем тактические изменения и постараемся помочь в создании особой атмосферы.

Среди всех плохих новостей, связанных с попаданием в эту группу, была одна хорошая — то, что последний матч мы проводим дома.

"Наполи" сейчас в лучшем положении. Но нужно радоваться этому шансу. Теперь давайте воспользуемся им», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0