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    Клопп: Хорошо, что последний матч мы проводим дома

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от матча с «Наполи» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    «После матча с "Наполи" мы знали, что сделали недостаточно. "Црвена Звезда" была не лучше, а в Париже все было нормально как для выездного матча.

    Такое случается — мы показали качественную игру, но уступили. Но дома мы пока выступаем хорошо. А завтра мы должны быть еще лучше.

    Нужно создать особую атмосферу благодаря нашей игре. Мы должны это использовать. Я с нетерпением этого жду.

    Мы всегда стараемся защищаться как можно лучше, но нельзя игнорировать силу соперника. Все дело в качестве оппонентов... Мы внесем тактические изменения и постараемся помочь в создании особой атмосферы.

    Среди всех плохих новостей, связанных с попаданием в эту группу, была одна хорошая — то, что последний матч мы проводим дома.

    "Наполи" сейчас в лучшем положении. Но нужно радоваться этому шансу. Теперь давайте воспользуемся им», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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