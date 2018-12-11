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    Фернандес: ЦСКА надо провести совершенный матч с «Реалом»

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    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    «Прекрасно понимали, что и первый матч будет крайне непростым, а сейчас нам вообще предстоит играть у них дома. Мне кажется, "Реал" — сильнейшая команда всей Лиги чемпионов, ведь не случайно они трижды кряду становились победителями этого турнира.

    Команда очень сильная, мощная во всех аспектах. Нам придётся собраться и провести свой лучший матч, продемонстрировать сильную игру. Нужно очень хорошо обороняться, а когда нам представится шанс поразить ворота, необходимо им воспользоваться.

    Это команда такого уровня, что у нас нет права на ошибку, соперник накажет нас при первой возможности. Поэтому надо постараться провести совершенный матч, чтобы не допустить ошибок и реализовать свои шансы», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

    Матч «Реал» — ЦСКА состоится 12 декабря в 20:55 мск в Мадриде.

    «Армейцы», потерявшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, имеют шансы занять третье место в группе и выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого ЦСКА в заключительном туре надо набрать больше очков, чем «Виктория», которая сыграет дома с «Ромой». 0

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