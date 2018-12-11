ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс»НХЛ. Хет-трик Стэмкоса, передачи Кучерова и Наместникова
  • 08:55
    • «Оклахома» дома обыграла «Юту», «Клипперс» в овертайме дожали «Финикс»
  • 22:45
    • Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату» в Грозном
  • 22:19
    • Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
  • 22:08
    • «Динамо» потерпело поражение от СКА
  • 19:27
    • «Автомобилист» обыграл «Спартак» в Екатеринбурге
    Все новости спорта

    Деле Алли: «Тоттенхэм» едет в Барселону с настроем и верой в победу

    Лига чемпионов Футбол Англии Тоттенхэм Футбол Испании Барселона Календарь Лиги чемпионов
    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Барселоной» в шестом туре Лиги чемпионов.

    Деле Алли
    Деле Алли
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы будем играть с "Барселоной" с уверенностью в себе. Знаем, что будет сложно, но они люди и тоже ошибаются. Нам нужно лишь наказать их за ошибки, что мы умеем делать.

    "Барселона" — одна из лучших команд мира. У них великолепные игроки. Кто-то с детства мечтает сыграть на "Камп Ноу", и мы собираемся показать там свою лучшую игру. Мы готовы. Будет сложный матч, но есть такие игры, в которых ты хочешь участвовать, играя с лучшими командами мира и против лучших игроков, хочешь что-то доказать себе. Мы поедем туда с настроем и верой в победу», — цитирует Алли Goal.

    Турнирная таблица группы В Лиги чемпионов перед заключительным туром выглядит следующим образом: «Барселона» набрала 13 очков и обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места, «Тоттенхэм Хотспур» (7) — на втором месте, «Интер» (7) — третий, а ПСВ (1) замыкает таблицу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растут
  • 05/12/2018 в 00:44
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Локомотив»
  • 2.15
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Салават Юлаев» может победить «Йокерит» на выезде
  • «Йокерит» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Шальке» оставит «Локомотив» без евровесны
  • «Шальке» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Галатасарай» попытается набрать очки, чтобы сохранить за собой место в Лиге Европы
  • «Галатасарай» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Алена Косторная, Александра Трусова и Алена Канышева Прочие Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективамиИтоги финала Гран-при по фигурному катанию Вчера в 16:260
  • 08:33
    • Деле Алли: «Тоттенхэм» едет в Барселону с настроем и верой в победу
  • 08:15
    • Ван Дейк: Матч с «Наполи» для «Ливерпуля» — как финал
  • 07:59
    • Рыбус: Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками
    «Крылья Советов» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Зенит» проиграл «Рубину», «Локо» победил «Оренбург», разгромы от «Спартака» и «Динамо»Обзор матчей 17-го тура чемпионата России Вчера в 23:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 01:53
    • Мбаппе: Мы с Неймаром понимаем друг друга все лучше и лучше
  • 01:46
    • Тухель: Если все будет хорошо, Неймар должен сыграть с «Црвеной Звездой»
  • 01:31
    • Вальверде: В матче с «Тоттенхэмом» будут изменения в составе
    «Зенит» Футбол «Зенит» показал худшую версию себяРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» от «Рубина» Вчера в 00:460
  • 16:36
    • Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста
  • 01:12
    • Гол Адуриса принес «Атлетику» победу над «Жироной»
  • 00:55
    • «Эвертон» спасся от поражения в матче с «Уотфордом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие