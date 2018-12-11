Деле Алли: «Тоттенхэм» едет в Барселону с настроем и верой в победу

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего поединка св шестом туре Лиги чемпионов.

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«Мы будем играть с "Барселоной" с уверенностью в себе. Знаем, что будет сложно, но они люди и тоже ошибаются. Нам нужно лишь наказать их за ошибки, что мы умеем делать.

"Барселона" — одна из лучших команд мира. У них великолепные игроки. Кто-то с детства мечтает сыграть на "Камп Ноу", и мы собираемся показать там свою лучшую игру. Мы готовы. Будет сложный матч, но есть такие игры, в которых ты хочешь участвовать, играя с лучшими командами мира и против лучших игроков, хочешь что-то доказать себе. Мы поедем туда с настроем и верой в победу», — цитирует Алли Goal.

Турнирная таблица группы В Лиги чемпионов перед заключительным туром выглядит следующим образом: «Барселона» набрала 13 очков и обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места, «Тоттенхэм Хотспур» (7) — на втором месте, «Интер» (7) — третий, а ПСВ (1) замыкает таблицу. 0