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    «Барселона» — «Тоттенхэм»: Месси остался в запасе, Суарес не в заявке

    «Барселона» — «Тоттенхэм»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Тоттенхэма» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    «Барселона»: Силлессен, Семеду, Лангле, Фермален, Миранда, Артур, Аленья, Ракитич, Дембеле, Эль-Хаддади, Коутинью.

    Запасные: тер Штеген, Пике, Бускетс, Д. Суарес, Месси, Альба, Видаль.

    «Тоттенхэм»: Ллорис, Уокер-Петерс, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

    Запасные: Гассанига, Ламела, Дайер, Льоренте, Моура, Дэйвис, Скипп.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.25, на успех «Тоттнхэма» — 3.32, на ничью — 3.90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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