«Барселона» — «Тоттенхэм»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Лионель Месси
twitter.com/FCBarcelona
«Барселона»: Силлессен, Семеду, Лангле, Фермален, Миранда, Артур, Аленья, Ракитич, Дембеле, Эль-Хаддади, Коутинью.
Запасные: тер Штеген, Пике, Бускетс, Д. Суарес, Месси, Альба, Видаль.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Уокер-Петерс, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Гассанига, Ламела, Дайер, Льоренте, Моура, Дэйвис, Скипп.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.25, на успех «Тоттнхэма» — 3.32, на ничью — 3.90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.