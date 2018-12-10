ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» показал худшую версию себя
  • 14:34
    • На матч «Реал» — ЦСКА назначены португальские судьи
  • 14:22
    • «Спартак» и «Вильярреал» рассудит латвийская бригада арбитров
  • 13:35
    • «Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»
  • 13:19
    • Роналду надеется на переезд Месси в Италию
  • 13:07
    • Напавший на Глушакова фанат не хочет извиняться перед футболистом
    Все новости спорта

    Роналду надеется на переезд Месси в Италию

    Ювентус Серия A Футбол Италии Барселона Примера Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Серии А
    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси попробовать свои силы в чемпионате Италии.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я играл в Англии, Испании, Италии и Португалии, еще в сборной, а Месси играет только в Испании. Возможно, он во мне больше нуждается. Для меня жизнь — это вызов.

    Я хочу, чтобы он однажды переехал в Италию и принял вызов. Однако если его все устраивает в Испании, я это уважаю. Он фантастический игрок. А я доволен своей новой жизнью.

    Я показал, что могу преуспеть в любом клубе и в сборной. Сейчас я хочу побеждать с "Ювентусом". Остальное — в прошлом», — приводит слова португальца La Gazzetta dello Sport.

    Также Роналду высказался о победе Луки Модрича в голосовании за «Золотой мяч».

    «Думаю, я заслуживаю получать "Золотой мяч" каждый год, я много работаю для этого. Но если награда достается не мне, это не конец света.

    Цифры не врут, но не надо думать, что я становлюсь менее счастливым, когда не получаю "Золотой мяч". Я играю за один из лучших клубов, неужели вы думаете, что я побегу домой и начну плакать?

    Могу лишь поздравить Модрича, он заслужил это. Но в следующем году мы встретимся вновь, и я сделаю все ради этого», — отметил Роналду. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
  • 08/12/2018 в 18:23
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Арсенал»
  • 3.10
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» может одержать четвертую в сезоне победу над «Авангардом»
  • «Металлург» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Кто уйдет на каникулы в хорошем настроении?
  • «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Вспомнит ли «Эвертон» о победах?
  • «Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:400
  • 09:32
    • Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
  • 11:44
    • Дзюба может пропустить матч со «Славией»
  • 11:30
    • ЦСКА взял 18 футболистов на матч с «Реалом»
    «Челси» забил дважды Футбол Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»«Манчестер Сити» был потрясен в Лондоне, пропустив дважды от «Челси» и не сумев справиться с обороной соперника Вчера в 19:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 14:05
    • Загитова перестала общаться с Медведевой после ее отъезда в Канаду
  • 13:50
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 12:15
    • Веденеев: Помешала «Зениту» хорошая игра «Рубина», который блестяще обучен тактике
    «МЮ» поднялся на шестое место АПЛ Футбол «МЮ» без Погба способен добиться успехаРеакция прессы на матч «МЮ» — «Фулхэм» Вчера в 17:320
  • 10:00
    • Стали известны все участники Клубного ЧМ-2018
  • 08:00
    • «Милуоки» в гостях обыграл «Торонто», «Шарлотт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»
  • 01:21
    • «Ривер Плейт» в четвертый раз выиграл Кубок Либертадорес
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие