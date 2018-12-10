Роналду надеется на переезд Месси в Италию

Форвард «Ювентуса»посоветовал нападающему «Барселоны»попробовать свои силы в чемпионате Италии.

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«Я играл в Англии, Испании, Италии и Португалии, еще в сборной, а Месси играет только в Испании. Возможно, он во мне больше нуждается. Для меня жизнь — это вызов.

Я хочу, чтобы он однажды переехал в Италию и принял вызов. Однако если его все устраивает в Испании, я это уважаю. Он фантастический игрок. А я доволен своей новой жизнью.

Я показал, что могу преуспеть в любом клубе и в сборной. Сейчас я хочу побеждать с "Ювентусом". Остальное — в прошлом», — приводит слова португальца La Gazzetta dello Sport.

Также Роналду высказался о победе Луки Модрича в голосовании за «Золотой мяч».

«Думаю, я заслуживаю получать "Золотой мяч" каждый год, я много работаю для этого. Но если награда достается не мне, это не конец света.

Цифры не врут, но не надо думать, что я становлюсь менее счастливым, когда не получаю "Золотой мяч". Я играю за один из лучших клубов, неужели вы думаете, что я побегу домой и начну плакать?

Могу лишь поздравить Модрича, он заслужил это. Но в следующем году мы встретимся вновь, и я сделаю все ради этого», — отметил Роналду. 0