Азар: «Челси» заслужил победу над «МанСити»

Полузащитникподвел итоги поединка своей команды против(2:0).

«Мы очень рады победе после неудачи с "Вулверхэмптоном" в предыдущем туре. Это была тяжелая игра, особенно в первом тайме. Тем не менее, во второй половине встречи мы контролировали ход поединка и сумели забить еще один гол. В конце концов, думаю, "Челси" заслужил победу.

После поражений мы всегда обязаны показать что-то. Мы должны были победить ради фанатов, руководства клуба и всех остальных, кто поддерживает нас. Мы играли против лучшей команды Англии и выиграли. Теперь мы можем насладиться триумфом», — цитирует Азара Goal.

Отметим, что в поединке с «МанСити» 27-летний бельгиец отличился двумя результативными передачами. 0