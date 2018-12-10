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    Азар: «Челси» заслужил победу над «МанСити»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итоги поединка своей команды против «Манчестер Сити» (2:0).

    Эден Азар
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    «Мы очень рады победе после неудачи с "Вулверхэмптоном" в предыдущем туре. Это была тяжелая игра, особенно в первом тайме. Тем не менее, во второй половине встречи мы контролировали ход поединка и сумели забить еще один гол. В конце концов, думаю, "Челси" заслужил победу.

    После поражений мы всегда обязаны показать что-то. Мы должны были победить ради фанатов, руководства клуба и всех остальных, кто поддерживает нас. Мы играли против лучшей команды Англии и выиграли. Теперь мы можем насладиться триумфом», — цитирует Азара Goal.

    Отметим, что в поединке с «МанСити» 27-летний бельгиец отличился двумя результативными передачами. 0

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