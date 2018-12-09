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    «Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге

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    Питерский «Зенит» потерпел домашнее поражение от казанского «Зенита» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

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    Счет уже на 7-й минуте матча открыли гости. Байрамян с углового навесил на ближнюю штангу, Егор Сорокин опередил Лунёва и головой переправил мяч в верхний угол ворот.

    На 50-й минуте казанцы выиграли борьбу, последовал заброс в штрафную, Анюков и Лунев не разобрались между собой, а Егор Сорокин перепрыгнул голкипера и головой переправил мяч в сетку.

    Отквитать один мяч питерцам удалось на 59-й минуте, когда был назначен пенальти в ворота «Рубина»: Абдуллин проиграл позицию и попал по ноге Эрнани. Одиннадцатиметровый реализовал Леандро Паредес.

    «Зенит» (34 очка) ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером, но преимущество над «Краснодаром» (33) сократилось до минимального.

    «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    В следующем туре «Зенит» 3 марта в гостях сыграет против «Урала», а «Рубин» в тот же день на своем поле примет «Ахмат».

    РПЛ. 17-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (0:1)
    Голы: Сорокин, 7 (0:1). Сорокин, 50 (0:2). Паредес, 59 — с пенальти (1:2)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин (Маркизио, 65), Мак (Заболотный, 55), Дриусси, Шатов«Рубин» (Казань): Бабурин, Абдуллин (Степанов, 63), Сесар Навас, Уремович, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Могилевец, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84)Предупреждения: Эрнани, 18. Шатов, 28. Байрамян, 29. Калинин, 39. Нету, 49. Паредес, 55. Сагитов, 61. Уремович, 78. Маркизио, 85. Гранат, 90+4
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