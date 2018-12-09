«Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге

Питерскийпотерпел домашнее поражение от казанского(1:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

Счет уже на 7-й минуте матча открыли гости. Байрамян с углового навесил на ближнюю штангу, Егор Сорокин опередил Лунёва и головой переправил мяч в верхний угол ворот.

На 50-й минуте казанцы выиграли борьбу, последовал заброс в штрафную, Анюков и Лунев не разобрались между собой, а Егор Сорокин перепрыгнул голкипера и головой переправил мяч в сетку.

Отквитать один мяч питерцам удалось на 59-й минуте, когда был назначен пенальти в ворота «Рубина»: Абдуллин проиграл позицию и попал по ноге Эрнани. Одиннадцатиметровый реализовал Леандро Паредес.

«Зенит» (34 очка) ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером, но преимущество над «Краснодаром» (33) сократилось до минимального.

«Рубин» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Зенит» 3 марта в гостях сыграет против «Урала», а «Рубин» в тот же день на своем поле примет «Ахмат».