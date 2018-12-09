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    Семак: Второй матч подряд пропускаем курьёзные голы

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:2).

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Думаю, в первом тайме не хватало остроты в атаке. Мы прекрасно понимали, что "Рубин" будет ждать нашей ошибки или же стандарта.

    Мы неоправданно много фолили, особенно в первом тайме, зарабатывали абсолютно не нужные штрафные.

    После одного из типичных угловых, которые мы долго смотрели и разбирали, пропустили мяч. Пропущенный гол — это ничего страшного, должны были забивать больше.

    Во втором тайме играли хорошо, создавали много моментов, было много давления. К сожалению, не смогли забить больше, чем "Рубин". В итоге ещё раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму мячу.

    После 0:2 отыгрываться сложно, но можно. Смогли забить один, могли ещё. До последнего ребята старались, сражались. Второй тайм провели хорошо, но, к сожалению, проиграли.

    Второй гол — это несогласованность защитника и вратаря. Это второй матч, где мы пропускаем курьёзные голы. Конечно, это откладывает отпечаток на ход матча. 0:1 — это 0:1, а с 0:2 отыгрываться достаточно сложно.

    Сложно создавать много моментов, когда команда практически второй тайм проводит в своей штрафной площади. Тем не менее было много моментов, могли сыграть гораздо удачнее.

    Всегда хочется большего. Все теряют очки, и вопрос в том, сколько кто потеряет. С одной стороны, первое место перед перерывом — это хорошо. Мы также вышли в евровесну.

    Тем не менее не хотелось бы терять очки в тех матчах, где мы никак их не должны терять, как в сегодняшнем, в Махачкале и с "Динамо". Это обидные поражения, но это футбол.

    Бывает, много контролируем и по делу или не по делу проигрываем. Но по истечении какого-то игрового цикла везучие и невезучие матчи обычно выравниваются», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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