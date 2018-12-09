Семак: Второй матч подряд пропускаем курьёзные голы

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России с(1:2).

«Думаю, в первом тайме не хватало остроты в атаке. Мы прекрасно понимали, что "Рубин" будет ждать нашей ошибки или же стандарта.

Мы неоправданно много фолили, особенно в первом тайме, зарабатывали абсолютно не нужные штрафные.

После одного из типичных угловых, которые мы долго смотрели и разбирали, пропустили мяч. Пропущенный гол — это ничего страшного, должны были забивать больше.

Во втором тайме играли хорошо, создавали много моментов, было много давления. К сожалению, не смогли забить больше, чем "Рубин". В итоге ещё раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму мячу.

После 0:2 отыгрываться сложно, но можно. Смогли забить один, могли ещё. До последнего ребята старались, сражались. Второй тайм провели хорошо, но, к сожалению, проиграли.

Второй гол — это несогласованность защитника и вратаря. Это второй матч, где мы пропускаем курьёзные голы. Конечно, это откладывает отпечаток на ход матча. 0:1 — это 0:1, а с 0:2 отыгрываться достаточно сложно.

Сложно создавать много моментов, когда команда практически второй тайм проводит в своей штрафной площади. Тем не менее было много моментов, могли сыграть гораздо удачнее.

Всегда хочется большего. Все теряют очки, и вопрос в том, сколько кто потеряет. С одной стороны, первое место перед перерывом — это хорошо. Мы также вышли в евровесну.

Тем не менее не хотелось бы терять очки в тех матчах, где мы никак их не должны терять, как в сегодняшнем, в Махачкале и с "Динамо". Это обидные поражения, но это футбол.

Бывает, много контролируем и по делу или не по делу проигрываем. Но по истечении какого-то игрового цикла везучие и невезучие матчи обычно выравниваются», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». 0