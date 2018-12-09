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    Парфенов: Разгром от «Динамо» — моя вина

    Урал РПЛ Футбол России Динамо Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов взял на себя вину за поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:4).

    Дмитрий Парфенов
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    «Мы спокойно игру проанализируем, подведем итоги. Результат по счету. Настраивались на другое. Это моя вина. Может, я чего-то не донес игрокам.

    "Динамо" хорошо сыграло на контратаках, на наших ошибках. Что хотел перестроить в перерыве? Хотел сравнять счет.

    Когда команда проигрывает, виноват тренер. Беру вину на себя. А Ароян или не Ароян — вы же не знаете многих деталей. Сколько он матчей сыграл, какое у него состояние. Мы находимся внутри, смотрим и принимаем решения, за которые я отвечаю», — цитирует Парфенова «Спорт-Экспресс».

    «Шмели» в третий раз в этом розыгрыше Премьер-лиги пропустили четыре мяча. 0

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