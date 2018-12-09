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    «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уфой»

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    В матче 17-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.

    Иван Игнатьев
    Иван Игнатьев
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    Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Живоглядов прорвался вперёд по правому флангу и выполнил точный прострел в штрафную, где Оливье Тилл точно пробил низом под левую штангу.

    На 26-й минуте Перейра роскошный навес из глубины поля выполнил, с левого фланга, запустив в прорыв Игнатьева. Иван убежал от двух защитников и технично перебросил вышедшего из ворот Беленова, направив мяч в сетку.

    «Краснодар» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе, на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.

    В первом матче после перерыва «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Уфа» примет «Динамо». Оба матча пройдут 3 марта.

    РПЛ. 17-й тур
    «Краснодар» — «Уфа» — 1:1 (1:1)
    Голы: Игнатьев, 26 — Тилль, 14«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий (Сулейманов, 67), Куэва (Рамирес, 67), Газинский, Классон (Уткин, 82), Перейра, Вандерсон, Игнатьев«Уфа»: Беленов, Аликин, Неделчару, Пуцко, Живоглядов, Тилль, Салатич, Карп (Пауревич, 69), Круговой, Кротов (Бизяк, 46), ИгбунПредупреждения: Спайич, 50 — Бизяк, 61; Карп, 64; Салатич, 84; Игбун, 87
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