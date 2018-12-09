«Краснодар» дома сыграл вничью с «Уфой»

В матче 17-го тура российской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Живоглядов прорвался вперёд по правому флангу и выполнил точный прострел в штрафную, где Оливье Тилл точно пробил низом под левую штангу.

На 26-й минуте Перейра роскошный навес из глубины поля выполнил, с левого фланга, запустив в прорыв Игнатьева. Иван убежал от двух защитников и технично перебросил вышедшего из ворот Беленова, направив мяч в сетку.

«Краснодар» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе, на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.

В первом матче после перерыва «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Уфа» примет «Динамо». Оба матча пройдут 3 марта.