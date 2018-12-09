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    Главный тренер «Славии» назвал Комличенко «убийцей»

    Футбол России
    Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовский охарактеризовал нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко
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    8 декабря «Славия» выиграла у «Млады Болеслав» со счетом 3:2. Оба мяча в составе «Млады» забил российский форвард.

    «Помню, как мы посмотрели его и привезли в Либерец из Краснодара. Потом наши футбольные пути разошлись. Сегодня был уже пятый раз, когда мои команды играли против него.

    До этого Комличенко никогда не забивал моим клубам, и сегодня эта серия могла продолжиться. Однако этого не случилось, в конце матча он забил нам дважды.

    Конечно, он прогрессирует, вырос во многих отношениях, и его игра вышла на новый уровень. Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет. Знаю, к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним», — цитирует Трпишовского «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Чехии Комличенко забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. 0

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