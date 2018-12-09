«Барселона» попытается купить Кейна

Нападающийможет продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mirror.

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По информации источника, «Барселона» намерена приобрести 25-летнего английского футболиста у «Тоттенхэма» за 200 миллионов фунтов.

Руководство каталонской команды видит в Кейне замену форварду Луису Суаресу. 31-летний уругвайский футболист в последнее время испытывает серьезные проблемы с коленом.

Ранее сообщалось, что интерес к английскому нападающему проявляет мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. 0