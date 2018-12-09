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    «Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче

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    Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Урал» в матче 17-го тура российской Премьер-лиги со счетом 4:0.

    Жоаозиньо
    Жоаозиньо
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    В первом тайме у хозяев забивали Жоаозиньо и Евгений Луценко. Во второй половине динамовцам удалось забить еще два мяча — отличились Абдул Азиз Тетте и Алексей Козлов.

    «Динамо» прервало серию без побед из пяти матчей в чемпионате России. Для «Урала» это поражение стало вторым подряд в РПЛ.

    «Динамо» набрало 20 очков и на данный момент занимает 11-е место. У «Урала» 22 очка и восьмая позиция.

    РПЛ. 17-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0)
    Голы: Жоаозиньо, 12 (1:0). Луценко, 44 (2:0). Тетте, 61 (3:0). Козлов, 72 (4:0)«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Евгеньев, Соснин, Тетте, Черных (Грулев, 70), Жоаозиньо, Рауш (Морозов, 76), Луценко (Марков, 67)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бумаль (Егорычев, 68), Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65)Предупреждения: Брызгалов, 39. Ильин, 41. Жоаозиньо, 84
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