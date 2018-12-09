«Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче

на своем поле обыгралов матче 17-го тура российской Премьер-лиги со счетом 4:0.

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В первом тайме у хозяев забивали Жоаозиньо и Евгений Луценко. Во второй половине динамовцам удалось забить еще два мяча — отличились Абдул Азиз Тетте и Алексей Козлов.

«Динамо» прервало серию без побед из пяти матчей в чемпионате России. Для «Урала» это поражение стало вторым подряд в РПЛ.

«Динамо» набрало 20 очков и на данный момент занимает 11-е место. У «Урала» 22 очка и восьмая позиция.