«Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче

Жоаозиньо
ФК «Динамо»
В первом тайме у хозяев забивали Жоаозиньо и Евгений Луценко. Во второй половине динамовцам удалось забить еще два мяча — отличились Абдул Азиз Тетте и Алексей Козлов.
«Динамо» прервало серию без побед из пяти матчей в чемпионате России. Для «Урала» это поражение стало вторым подряд в РПЛ.
«Динамо» набрало 20 очков и на данный момент занимает 11-е место. У «Урала» 22 очка и восьмая позиция.
РПЛ. 17-й тур
«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0)
Голы: Жоаозиньо, 12 (1:0). Луценко, 44 (2:0). Тетте, 61 (3:0). Козлов, 72 (4:0)«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Евгеньев, Соснин, Тетте, Черных (Грулев, 70), Жоаозиньо, Рауш (Морозов, 76), Луценко (Марков, 67)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бумаль (Егорычев, 68), Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65)Предупреждения: Брызгалов, 39. Ильин, 41. Жоаозиньо, 84