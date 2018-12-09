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    Семак — сильный тренер, лучший из молодых в России, считает Бердыев

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    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев высказал мнение о матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

    Курбан Бердыев
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    «Очень важные три очка, хотя достались они тяжело. Есть удовлетворение от результата.

    Молодые воспитанники в первый раз вышли и одержали победу над заслуженным лидером чемпионата. Удовлетворение есть.

    Абдуллин попросил замену, так бы я его не менял. Степанов вышел неплохо. Сагитов сыграл хорошо. У нас кто сильнее, тот и играет. Бухаров болел, играл Сагитов и делал это хорошо.

    Бабурин очень хорошо выглядит на тренировках. Уже в домашнем матче мы хотели его ставить. Он действительно лучший. Место рождения тут ни при чем.

    Учитель переиграл ученика? Это стечение обстоятельств. Сергей — сильный тренер, лучший из молодых в России. Нужно терпение. Первое место — это его заслуга. В начале чемпионата я говорил, что "Зенит" станет чемпионом с большим отрывом.

    Когда Сорокин выглядит хорошо — мы ему доверяем и наоборот. То, что он опасен при стандартах, было понятно, когда он пришел к нам.

    У него навыки нападающего при стандартах очень сильно развиты. Этому не научишь, это от Всевышнего», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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