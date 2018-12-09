ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Овечкин принимает поздравленияНХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова
  • 10:16
    • «Атланта» стала чемпионом MLS
  • 10:03
    • Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC
  • 08:59
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
  • 08:37
    • Ломаченко победил Педрасу в чемпионском бою
  • 08:29
    • Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при
    Все новости спорта

    «Атланта» стала чемпионом MLS

    MLS
    «Атланта Юнайтед» одержала победу над «Портленд Тимберс» в финальном матче плей-офф MLS.

    Футболисты «Атланты»
    Футболисты «Атланты»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на «Мерседес-Бенц Стэдиум», завершилась со счетом 2:0.

    Первый гол на 39-й минуте забил Хосеф Мартинес. Победную точку на 54-й минуте поставил Франко Эскобар.

    Для «Атланты», основанной в 2014 году, это чемпионство стало первым. «Портленд» выигрывал главный трофей MLS в 2015 году.

    Форвард «Атланты» Мартинес стал лучшим бомбардиром сезона, забив 35 голов в 39 матчах. Второе место занял нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович с 22 голами. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Одиннадцатиметровая победа «Спартака»
  • 02:06
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Уфа»
  • 2.00
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» уйдет на перерыв в хорошем настроении
  • «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Продолжит ли «Краснодар» погоню за «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • В игре ЦСКА и «Салавата Юлаева» можно рассчитывать на поздний гол
  • ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Уэски»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:100
  • 22:21
    • «МанСити» потерпел первое поражение в АПЛ, уступив «Челси»
  • 00:53
    • «Лацио» упустил победу над «Сампдорией»
  • 00:45
    • «Барселона» разгромил «Эспаньол» в каталонском дерби
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Подтвердит ли «Челси» чемпионские амбиции?
  • 4.56
    •
  • 01:02
    • «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером»
  • 00:32
    • «Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»
  • 23:06
    • «Слован» проиграл «Ак Барсу» в Братиславе
    Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче Футбол «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущемРеакция прессы на матч «Ювентус» — «Интер» Вчера в 18:230
  • 22:11
    • «Рома» упустила победу над «Кальяри»
  • 21:59
    • «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи»
  • 21:31
    • Эмери: Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настроил игроков против меня
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие