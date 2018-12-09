«Атланта» стала чемпионом MLS

одержала победу надв финальном матче плей-офф MLS.

Встреча, которая прошла на «Мерседес-Бенц Стэдиум», завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 39-й минуте забил Хосеф Мартинес. Победную точку на 54-й минуте поставил Франко Эскобар.

Для «Атланты», основанной в 2014 году, это чемпионство стало первым. «Портленд» выигрывал главный трофей MLS в 2015 году.

Форвард «Атланты» Мартинес стал лучшим бомбардиром сезона, забив 35 голов в 39 матчах. Второе место занял нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович с 22 голами. 0