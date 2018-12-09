Анчелотти: Матч с «Ливерпулем» будет захватывающим

Главный тренерподелился ожиданиями от последнего матча группового этапа

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«У меня очень много воспоминаний об "Энфилде". Нас ждет тяжелый и захватывающий поединок. Мы постаремся показать свой футбол, а не отталкиваться от действий соперника. Большой ошибкой была бы попытка создать у своих ворот "автобус". Это не про "Наполи".

Мы сделаем все, чтобы контролировать игру. Уверен, что парник отдадут все силы и порадуют красивыми атаками», — цитирует Анчелотти Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Наполи» состоится 11 декабря и начнется в 23:00 мск.

Клуб из Неаполя, набрав 9 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы C, английская команда (6) — третье. 0