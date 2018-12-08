«Пари Сен-Жермен» выступил с информацией по поводу продажи Неймара и Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» обвинил издание L’Equipe в распространении дезинформации.

Парижский клуб шокирован информацией газеты о том, что он «готов продать Неймара или Килиана Мбаппе, чтобы избежать санкций за нарушение финансового фейр-плей».

«Эта нелепая дезинформация нацелена на то, чтобы в очередной раз испортить отношения между нашим клубом и прессой.

Учитывая невероятное количество посвященных "Пари Сен-Жермен" новостей, мы имеем право задуматься о шизофреническом расстройстве редакции L’Equipe.

Столкнувшись с дезинформацией, организованной L'Equipe, и неустанными попытками подорвать наш имидж, "Пари Сен-Жермен", самый популярный и успешный клуб Франции, подтверждает свое желание двигаться вперед и вести диалог только с добросовестными собеседниками», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. 0