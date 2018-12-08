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    Надсон планирует покинуть «Крылья Советов»

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Защитник самарских «Крыльев Советов» Надсон после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0) заявил, что с большой долей вероятности покинет команду.

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    «Вероятно, мой период в "Крыльях" подошел к концу. Не могу этого знать на 100%, но похоже, что так. С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на "Самара Арену" в майке "Крыльев". Жаль, что так складывается, но такова жизнь футболистов.

    У меня многое связано с Самарой. Мы вместе опускались в ФНЛ, возвращались обратно, побеждали такие команды, как "Спартак", "Зенит" и ЦСКА. В "Крыльях" я многому научился. У меня есть варианты продолжения карьеры в России и Израиле. Сейчас поеду домой, чтобы отдохнуть и подумать», — цитирует Надсона «Чемпионат».

    Напомним, Надсон выступает за «Крылья» с 2013 года. 0

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