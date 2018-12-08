ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче«Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
  • 19:28
    • Дубль Фарфана принес «Локо» победу над «Оренбургом»
  • 19:19
    • Кулижников завоевал третье золото на этапе Кубка мира в Польше
  • 19:04
    • «Наполи» забил четыре мяча «Фрозиноне»
  • 18:18
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», Салах оформил хет-трик
  • 17:07
    • ЦСКА справился с «Енисеем»
    Все новости спорта

    Дубль Фарфана принес «Локо» победу над «Оренбургом»

    РПЛ Футбол России Локомотив Оренбург Календарь РФПЛ
    Московский «Локомотив» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Быстрая контратака «Оренбурга» стала голевой. Малых от правого края штрафной прострелил на Сутормина, тот в касание выполнил передачу во вратарскую, где Джордже Деспотович оторвался от защитников и пробил низом между ног Гилерме.

    Отыгрались хозяева на 76-й минуте. Фернандеш выполнил навес с заработанного им же на правом фланге штрафного, несколько игроков обеих команд до мяча в прыжке не дотянулось, и в итоге Джефферсон Фарфан коленом внёс мяч в сетку ворот «Оренбурга».

    А пять минут спустя Крыховяк с правого фланга здорово навесил в центр штрафной гостей, Довбня отразил удар Фарфана головой, но отбил мяч рядом с собой, и Джефферсон успел сыграть на добивании.

    «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе 22 балла, располагается на седьмом месте.

    В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов», а «Оренбург» в тот же день дома встретится с «Анжи».

    РПЛ. 17-й тур
    «Локомотив» — «Оренбург» — 2:1 (0:1).
    Голы: 0:1 — Деспотович (8), 1:1 — Фарфан (76), 2:1 — Фарфан (81)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер (Фернандеш, 46), Фарфан«Оренбург»: Довбня, Бегич, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Маляров (Чиркин, 79), Афонин, Мишкич (Козлов, 88), Малых, Деспотович, СуторминПредупреждения: Сутормин (17), Деспотович (66), Крыховяк (69)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • В Туле возродилась интрига в чемпионате
  • 04/12/2018 в 01:52
    •
  • Прогноз
  • «Анжи» — «Спартак»
  • 1.73
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» воспользуется кризисом «Челси»
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Спартак» против «Анжи»: третий матч, третий тренер, все тот же результат?
  • «Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Барселона» воспользуется темными временами «Эспаньола»
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Эдмонтон» — «Миннесота» Хоккей НХЛ. Дебют Зыкова и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 декабря 08:550
  • 18:00
    • Макяряйнен выиграла спринт в Поклюке
  • 17:50
    • «Атлетико» разгромил «Алавес»
  • 17:28
    • «Магнитка» с крупным счетом обыграла «Спартак»
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Реале» и «Ювентусе» — две большие разницыКриштиану пожертвовал собственными амбициями ради успеха туринцев Вчера в 18:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Подтвердит ли «Челси» чемпионские амбиции?
  • 4.56
    •
  • 18:52
    • Мякяряйнен: Прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать
  • 16:34
    • Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»
  • 16:19
    • «Трактор» обыграл «Сибирь» в овертайме
    «Сибирь» — «Трактор» Хоккей КХЛ. «Трактор» выиграл у «Сибири», «Магнитка» разбила «Спартак», «Слован» примет «Ак Барс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 декабря 17:380
  • 15:56
    • Надсон планирует покинуть «Крылья Советов»
  • 15:44
    • Божович: Победили за счет характера
  • 14:59
    • «Рубин» выиграл у «Зенита» в молодежном первенстве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие