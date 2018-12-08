Дубль Фарфана принес «Локо» победу над «Оренбургом»

Московскийодержал волевую победу над(2:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Быстрая контратака «Оренбурга» стала голевой. Малых от правого края штрафной прострелил на Сутормина, тот в касание выполнил передачу во вратарскую, где Джордже Деспотович оторвался от защитников и пробил низом между ног Гилерме.

Отыгрались хозяева на 76-й минуте. Фернандеш выполнил навес с заработанного им же на правом фланге штрафного, несколько игроков обеих команд до мяча в прыжке не дотянулось, и в итоге Джефферсон Фарфан коленом внёс мяч в сетку ворот «Оренбурга».

А пять минут спустя Крыховяк с правого фланга здорово навесил в центр штрафной гостей, Довбня отразил удар Фарфана головой, но отбил мяч рядом с собой, и Джефферсон успел сыграть на добивании.

«Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе 22 балла, располагается на седьмом месте.

В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов», а «Оренбург» в тот же день дома встретится с «Анжи».