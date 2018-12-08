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    Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 17-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 8 декабря.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан
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    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хеведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

    Запасные: Коченков, В. Сычев, Идову, Маргасов, Лысов, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фернандеш, Тугарев, Смолов.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

    Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Кулишев, Попович, Рикарду, Козлов, Чуканов.

    Начало матча — в 17:30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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