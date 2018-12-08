Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Джефферсон Фарфан
«Локомотив»
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хеведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.
Запасные: Коченков, В. Сычев, Идову, Маргасов, Лысов, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фернандеш, Тугарев, Смолов.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Кулишев, Попович, Рикарду, Козлов, Чуканов.
Начало матча — в 17:30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0