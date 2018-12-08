Паршивлюк остался в запасе «Ростова» на матч с «Крыльями Советов»

Сергей Паршивлюк
ФК «Ростов»
Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 12:30 по московскому времени.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.
Запасные: Конюхов, Бурлак, Зотов, Тигиев, Феррейра, Тихонов, Чочиев, Ланин, Молло, Шейдаев, Соболев.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Щадин, Майер, Салетрос, Кьяртанссон. 0