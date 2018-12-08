Карпин: Все стычки и драки произошли из-за судей

Главный тренерподвел итог матча против, который завершился поражением ростовчан со счетом 0:1.

«Преимущество было всю игру у нас, До 90-й минуты "Крылья" не били по нашим воротам. В первом и во втором тайме было наше преимущество. Не хватило забитого гола.

Превалировали ли эмоции? У судей превалировали. Они сломали игру. Все стычки и драки произошли из-за судей. А к игрокам есть претензии только из-за реализации — больше не за что», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, по ходу матча арбитры удалили с поля одного игрока «Крыльев», двух игроков «Ростова», а также Карпина. 0