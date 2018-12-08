Эмери: Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настроил игроков против меня

Главный тренер «Арсенала»в своей автобиографии рассказал о работе в России в 2012 году.

Унаи Эмери goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Глава посвященная этому периоду называется«Шпион, игравший за Спартак». «Спорт-Экспресс» приводит цитату из биографии:

«Вскоре раздевалка превратилась в минное поле, особенно когда Эмери вывел Артема Дзюбу из основы.

— У меня были разногласия с ним, — вспоминает Унаи. — Он играл в сборной России и оказывал значительное влияние на журналистов, потому что они постоянно общались с Дзюбой. Как и некоторые другие спартаковцы.

Я начал чувствовать себя отсеченным от коллектива. Полностью сам по себе. Карпин не помогал мне даже в малейшей степени. Однажды он созвал совещание и принялся атаковать мой штаб.

Я защищал моих помощников и спрашивал Карпина, зачем он это делает. С тех пор мы находились в ссоре. (Эмери делает паузу.) С одной стороны, я сам предоставил Карпину все, чтобы он сделал мою жизнь невыносимой.

С другой стороны, Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня. Он стал это делать сразу после того, как я урезал его игровое время. Я остался совсем один, без возможности что-либо сделать.

Итог: после избиения от "Динамо" 25 ноября (1:5) Унаи уволили. Всего через шесть месяцев после назначения.

— Карпин объявил об этом журналистам, а те аплодировали ему! Это был сюр! Факт в том, что мне не следовало приезжать туда. Меня подкупил план, который мне предложил "Спартак", и я оказался в клубе, где мне никто не помогал.

После ухода главной проблемой я назвал язык. Я сказал это, чтобы избежать неприятностей, потому что знаю: некоторые клубы опасны.

Если кто-то не верит мне, просто спросите Дмитрия Попова (экс-спортивный директор "Спартака". — Прим. Livesport.ru) и президента клуба, которые были единственными, кто действительно поддерживал меня». 0