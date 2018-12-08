Челси — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.12.2018)

Составы команд:
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Эден Азар, Педро Родригес, Willian.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Фабиан Делф, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Рияд Марез.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.