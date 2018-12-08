«МанСити» потерпел первое поражение в АПЛ, уступив «Челси»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт в конце первого тайма. На 45-й минуте Азар отпасовал низом с левого края чужой владений Эдерсона в центр на линию штрафной, откуда набежавший Нголо Канте мощным ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

А на 78-й минуте Эден Азар навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу ворот «Сити», откуда Давид Луис ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот Эдерсона.

Отметим, что это поражение стало первым для «горожан» в текущем сезоне английской премьер-лиги.

«Челси» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 41 балл, занимает второе место.