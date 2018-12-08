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    «МанСити» потерпел первое поражение в АПЛ, уступив «Челси»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт в конце первого тайма. На 45-й минуте Азар отпасовал низом с левого края чужой владений Эдерсона в центр на линию штрафной, откуда набежавший Нголо Канте мощным ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

    А на 78-й минуте Эден Азар навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу ворот «Сити», откуда Давид Луис ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот Эдерсона.

    Отметим, что это поражение стало первым для «горожан» в текущем сезоне английской премьер-лиги.

    «Челси» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 41 балл, занимает второе место.

    АПЛ. 16-й тур
    «Челси» — «Манчестер Сити» — 2:0 (1:0)
    Голы: Канте, 45 (1:0). Давид Луиз, 78 (2:0)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 65), Канте, Педро, Азар (Жиру, 90), Виллиан (Лофтус-Чик, 75)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Делф, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Гюндоган, 68), Махрез (Фоден, 84), Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 53)Предупреждения: Жоржинью, 63. Педро, 80
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