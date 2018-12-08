Божович: Победили за счет характера

Главный тренерпрокомментировал победу надв 17-м туре РПЛ (1:0).

«Думаю, в первую очередь победили за счет характера. Эта игра была для нас очень важной. Психологически было трудно, поскольку знали, что любая наша ошибка обернулась бы очень-очень плохо. Слава богу, мы справились и выиграли. В перерыве поменяли систему и попросили игроков, чтобы чуть прибавили, бились, сражались. Так они и сделали. Потому и выиграли», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

«Есть ли претензии к игрокам с дисциплинарной точки зрения? Сейчас ничего не могу сказать. Сначала надо посмотреть эпизоды, и только потом смогу что-то сказать», — добавил тренер. 0