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    Божович: Победили за счет характера

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Ростовом» в 17-м туре РПЛ (1:0).

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович
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    «Думаю, в первую очередь победили за счет характера. Эта игра была для нас очень важной. Психологически было трудно, поскольку знали, что любая наша ошибка обернулась бы очень-очень плохо. Слава богу, мы справились и выиграли. В перерыве поменяли систему и попросили игроков, чтобы чуть прибавили, бились, сражались. Так они и сделали. Потому и выиграли», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

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