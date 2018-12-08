«Атлетико» разгромил «Алавес»

Никола Калинич
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Хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Три очка команде принесли нападающие Никола Калинич, Антуан Гризманн и хавбек Родриго Эрнандес.
«Атлетико» после этой победы набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Алавес» с 24 баллами занимает четвертую строчку.
Примера. 15-й тур
«Атлетико» — «Алавес» — 3:0 (1:0)
Голы: Калинич, 25 (1:0). Гризманн, 82 (2:0). Эрнандес, 87 (3:0)«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Эрнандез (Хименес, 36), Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Витоло, 56), Гризманн, Корреа, Лемар (Монтеро, 64)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Собрино, 81), Томас Пина, Вакасо (Борха Бастон, 46), Гарсия, Ибаи Гомес (Бурги, 72), Кальери, ХониПредупреждения: Калинич, 5. Кальери, 15. Томас Пина, 16. Корреа, 22. Ксимо Наварро, 37. Ариас, 58. Партей, 79. Монтеро, 90+1. Лагуардия, 90+2