ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду в «Реале» и «Ювентусе» — две большие разницы
  • 17:07
    • ЦСКА справился с «Енисеем»
  • 14:31
    • «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче с тремя удалениями
  • 13:02
    • Йохауг выиграла гонку на 15 км в Бейтостолене, Седова — пятая
  • 12:34
    • Домашний стадион «Зенита» получил новое название
  • 10:56
    • СМИ: Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Атлетико» разгромил «Алавес»

    Атлетико Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    «Атлетико» с разгромным счетом обыграл «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

    Никола Калинич
    Никола Калинич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

    Три очка команде принесли нападающие Никола Калинич, Антуан Гризманн и хавбек Родриго Эрнандес.

    «Атлетико» после этой победы набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Алавес» с 24 баллами занимает четвертую строчку.

    Примера. 15-й тур
    «Атлетико» — «Алавес» — 3:0 (1:0)
    Голы: Калинич, 25 (1:0). Гризманн, 82 (2:0). Эрнандес, 87 (3:0)«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Эрнандез (Хименес, 36), Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Витоло, 56), Гризманн, Корреа, Лемар (Монтеро, 64)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Собрино, 81), Томас Пина, Вакасо (Борха Бастон, 46), Гарсия, Ибаи Гомес (Бурги, 72), Кальери, ХониПредупреждения: Калинич, 5. Кальери, 15. Томас Пина, 16. Корреа, 22. Ксимо Наварро, 37. Ариас, 58. Партей, 79. Монтеро, 90+1. Лагуардия, 90+2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря
  • 03/12/2018 в 20:40
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Манчестер Сити»
  • 1.92
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Бавария» дерби?
  • «Бавария» — «Нюрнберг». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Возьмет ли «Локо» реванш у «Оренбурга» за поражение в первом круге?
  • «Локомотив» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Вернется ли «Арсенал» в зону Лиги чемпионов?
  • «Арсенал» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Крылья Советов» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Крылья» обыграли «Ростов», ЦСКА одолел «Енисей», «Зенит» примет «Рубин»Обзор матчей 17-го тура чемпионата России 17:140
  • 18:00
    • Макяряйнен выиграла спринт в Поклюке
  • 17:50
    • «Атлетико» разгромил «Алавес»
  • 17:28
    • «Магнитка» с крупным счетом обыграла «Спартак»
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Локомотив» обыграл «Йокерит», «Салават Юлаев» победил в РигеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 декабря Вчера в 23:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Подтвердит ли «Челси» чемпионские амбиции?
  • 4.56
    •
  • 16:34
    • Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»
  • 16:19
    • «Трактор» обыграл «Сибирь» в овертайме
  • 15:56
    • Надсон планирует покинуть «Крылья Советов»
    «Торонто» — «Детройт» Хоккей НХЛ. Две передачи Панарина, шайбы Овечкина и АнисимоваПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 декабря Вчера в 09:160
  • 15:44
    • Божович: Победили за счет характера
  • 14:59
    • «Рубин» выиграл у «Зенита» в молодежном первенстве
  • 14:18
    • Трегубов выиграл этап Кубка мира по скелетону
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие