«Бавария» проявляет интерес к игроку «Реала»

Полузащитникможет сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Бавария» включилась в борьбу за 26-летнего испанца. В немецком клубе в настоящий момент ищут замену сразу для трех игроков — Франка Рибери, Арьена Роббена и Хамеса Родригеса — и считают, что Иско мог бы занять место одного из них.

Также в услугах испанского хавбека заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Сити». Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Иско сыграл за «сливочных» в 15 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. 0