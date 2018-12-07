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    «Бавария» проявляет интерес к игроку «Реала»

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    Полузащитник «Реала» Иско может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

    Иско
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    По информации источника, «Бавария» включилась в борьбу за 26-летнего испанца. В немецком клубе в настоящий момент ищут замену сразу для трех игроков — Франка Рибери, Арьена Роббена и Хамеса Родригеса — и считают, что Иско мог бы занять место одного из них.

    Также в услугах испанского хавбека заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Сити». Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

    В этом сезоне Иско сыграл за «сливочных» в 15 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. 0

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