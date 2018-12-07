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    Бывший врач «Спартака»: Шесть «крестов» за полгода — вина тренерского штаба Карреры

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    Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен заявил, что в большом количестве травм крестообразных связок в команде виноват тренерский штаб экс-наставника москвичей Массимо Карреры.

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    7 декабря защитник Андрей Ещенко был успешно прооперирован в Риме с связи с этим повреждением и будет восстанавливаться полгода.

    «Это самая тяжелая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста.

    Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

    Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры. Новый тренер Олег Кононов только пришел, и он тут не при чем, — сказал Лю Хуншен в интервью телеканалу "360".

    "Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров. 0

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