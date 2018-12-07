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    Акинфеев не думает о тренерской карьере

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью «РИА Новости» рассказал, что пока не думает о тренерской карьере.

    Игорь Акинфеев
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    «Я не могу сейчас конкретно сказать, буду ли тренером, когда закончу играть, или буду заниматься чем-то другим. Мне неоднократно предлагали пойти в школу тренеров, где сейчас учатся и братья Березуцкие, и Комбаровы, но я пока отказался. Понимаю, что на текущем этапе жизни мне это просто не нужно.

    Опять же, я не загадываю вперед. Учиться я смогу и в 40 лет, и в 50. А сейчас у меня есть четыре года профессионального контракта, я хочу верой и правдой отслужить эти четыре года. Отслужить клубу, отслужить людям, которые в меня верили и верят. Там уже будет видно. Может быть, я еще на три года контракт подпишу», — заявил Акинфеев. 0

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